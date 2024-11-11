Москва, 11 ноября, 2024, 09:01 — ИА Регнум. Российский лётчик, которого пытались завербовать спецслужбы Украины для угона вертолёта радиоэлектронной борьбыМи-8МТПР-1, рассказал, что его хотели заставить отравить экипажи других вертолётов, сообщили 11 ноября в ФСБ.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он рассказал, что на него вышел представитель Киева и предложил сотрудничество.

«В заданный день я должен был пересечь линию боевого соприкосновения с противником и перегнать вертолёт, заблаговременно перед этим отравить своих товарищей», — отметил он.

Представитель украинских спецслужб проинструктировал его, с помощью какого препарата это сделать.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ 11 ноября проинформировала о пресечении попытки главного управления разведки украинского минобороны организовать угон Ми-8МТПР-1. Для этого украинские спецслужбы пытались завербовать российского пилота.

За перелёт на украинскую территорию российскому лётчику пообещали $3 млн и гражданство Италии. Контрразведка ВС РФ пресекла попытку угона, вскрыв места дислокации средств противовоздушной обороны Украины и подразделений украинской армии.