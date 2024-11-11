Лондон, 11 ноября, 2024, 07:47 — ИА Регнум. Британские власти рассчитывают на положительное решение действующего президента США Джо Байдена до истечения его полномочий в январе 2025 года по использованию дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь России. Об этом 10 ноября написала газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в правительстве королевства.

Manuel Balce Ceneta/AP/TASS Президент США Джо Байден

По данным источника, в Лондоне также ожидают от Байдена ускорения экономической помощи Киеву.

Вопрос выдачи разрешения на применение британских ракет для ударов по РФ 11 ноября обсудят президент Франции Эммануэль Макрон с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Встреча состоится в Париже.

При одобрении вступившему 20 января 2025 года в должность президента США Дональду Трампу будет сложнее пересмотреть это решение, говорится в статье.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре глава киевского режима Владимир Зеленский во время своего визита в Вашингтон был ошеломлён тем, что США не разрешили Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России, писала 29 октября газета The New York Times. Отмечалось, что ранее американский президент Джо Байден обычно уступал, первоначально отклоняя просьбы Киева о поставках различного оружия, например танков Abrams, истребителей F-16 и систем противоракетной обороны ATACMS. По данным источников, Украина не смогла предоставить убедительных аргументов, чтобы получить от США разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России.

Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что страны НАТО принимают решение насчёт возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений. По сути, они обсуждают, стоит ли напрямую вовлекаться в украинский конфликт, указал российский лидер. Он пояснил, что полётные задания в дальнобойные ракетные системы могут вносить лишь военнослужащие стран НАТО. Путин добавил, что РФ примет соответствующие меры, исходя из тех угроз, которые будут создаваться.

24 октября американский телеканал Fox News информировал, что разведывательное сообщество США и Пентагон рекомендовали Белому дому не менять свою позицию по возможному разрешению Киеву наносить удары вглубь РФ западным оружием. Одной из причин такой позиции Пентагона является банальная нехватка ракет ATACMS, которые необходимы для обеспечения боеготовности США.