Вашингтон, 29 октября, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский во время своего визита в Вашингтон в сентябре был ошеломлён тем, что США не разрешили Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России. Об этом 29 октября написала газета The New York Times со ссылкой на источники.

Vannicelli/Grillotti/Global Look Press Владимир Зеленский

«Зеленский был ошеломлен тем, что президент США Джо Байден не дал ему разрешения использовать американские дальнобойные ракеты для удара по территории России, когда они встретились в Вашингтоне в сентябре», — говорится в публикации.

Отмечается, что в прошлом Байден обычно уступал, первоначально отклоняя просьбы Киева о поставках различного оружия, например, танков Abrams, истребителей F-16 и систем противоракетной обороны ATACMS.

По данным источников, Украина не смогла предоставить убедительных аргументов, чтобы получить от США разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России.

Издание отмечает, что офис Зеленского фактически подтвердил его обескураженность из-за реакции США. По словам советника главы киевского режима Дмитрия Литвина, Вашингтону много раз объясняли, почему требуется разрешение на применение дальнобойного оружия.

Кроме того, источники охарактеризовали так называемый план победы Зеленского как нереалистичный и «полностью зависящий» от помощи Запада.

Как передавало ИА Регнум, 21 октября Зеленский заявил, что обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином возможность снятия ограничений на удары вглубь России дальнобойным оружием.

24 октября американский телеканал Fox News сообщил, что разведывательное сообщество США и Пентагон рекомендовали Белому дому не менять свою позицию по возможному разрешению Киеву наносить удары вглубь РФ западным оружием. Одной из причин такой позиции Пентагона является банальная нехватка ракет ATACMS, которые необходимы для обеспечения боеготовности США.

13 сентября президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. В действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с РФ, отметил глава государства. Он подчеркнул, что Россия будет принимать решения исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.