Киев, 11 ноября, 2024, 07:23 — ИА Регнум. Российские военнослужащие помогли украинцу сбежать от преследования сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом 10 ноября сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

«Спасаясь от нацистского режима, который хватает всех подряд и гонит на убой, он решил сбежать к нашим бойцам», — говорится в сообщении.

Уточняется, что российские военные заметили украинца с беспилотника, с помощью которого передали ему рацию и помогли безопасно выйти к позициям ВС России. В настоящее время мужчина в безопасности.

Как передавало ИА Регнум, в мае киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет. Украинские СМИ ежедневно информируют о случаях насильственной мобилизации в ВСУ на улицах и о попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны.

Так, 27 июля украинец попытался уплыть в Румынию через Дунай на подводном скутере. Его заметили пограничники и задержали. Кроме того, на Украине в связи с повсеместной коррупцией существует возможность дать взятку ответственным лицам для побега с территории страны. По данным издания «Страна. ua», в августе размер взятки для мужчин призывного возраста достиг 21 тысячи евро.

10 ноября глава одной из украинских патронажных служб Елена Толкачёва призвала мужчин, не желающих вступить в ряды Вооружённых сил Украины, добровольно отказаться от гражданства.

Президент России Владимир Путин отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог немецкого гитлерюгенда.