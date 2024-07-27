Киев, 27 июля, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Украинец попытался уплыть в Румынию через Дунай на подводном скутере, сообщила 27 июля Госпогранслужба Украины.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мужчина плыл под водой, но периодически поднимался на поверхность, чтобы дышать», — сообщило украинское ведомство.

Так его заметили пограничники и задержали. Выяснилось, что мужчина уже во второй раз пытался незаконно пересечь границу.

Украинские СМИ писали, что в Румынию с начала специальной военной операции сбежали 11 тыс. украинских мужчин призывного возраста. С 18 мая на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации. Возраст призывников снизили с 25 до 27 лет. Документ также установил новые требования к военнообязанным, включая введение крупных штрафов за неявку в военкомат и заочное вручение повестки.

В ноябре 2023 года сообщалось, что 20 тыс. мужчин удалось сбежать от мобилизации на Украине. Они нелегально пересекли границы соседних стран — Румынии, Молдавии, Польши, Венгрии и Словакии.

Украинцы принимают различные попытки уехать из страны. Так, мужчина, переодевшийся в женскую одежду, пытался бежать в Румынию. При задержании уклонист до последнего утверждал, что он женщина. В апреле пограничники задержали жителя Днепропетровска, который пытался переплыть Днестр в сторону Молдавии на надувном матрасе.