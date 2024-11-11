Киев, 11 ноября, 2024, 04:45 — ИА Регнум. Глава одной из украинских патронажных служб Елена Толкачёва призвала мужчин, не желающих вступить в ряды Вооружённых сил Украины, добровольно отказаться от гражданства. Об этом 10 ноября сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

По её словам, на Украине в числе добровольцев оказалось больше женщин, чем мужчин, готовых вступить в ряды ВСУ и отправиться в зону боевых действий.

Как отмечает издание, заявление об отказе от украинского гражданства возможно подать только через консульство, то есть для этого необходимо находиться за рубежом. При этом на Украине действует запрет для мужчин на выезд с территории страны во время военного положения.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября глава киевского режима Владимир Зеленский подписал два законопроекта, которыми продлил военное положение на Украине и всеобщую мобилизацию. Меры будут действовать ещё 90 дней — до 7 февраля 2025 года. Это продление стало 12-м с начала проведения Россией специальной военной операции.

10 ноября украинские СМИ сообщили, что военнообязанные массово жалуются на невозможность своевременно продлить право на отсрочку от мобилизации из-за сбоев в национальном приложении «Резерв+». До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что украинцев обманом отправляют в штурмовые бригады на передовую через новые рекрутинговые центры.

По данным британского издания The Economist, доля дезертиров в рядах украинских войск достигает 20% из-за падения морального духа, а планы Киева по восполнению потерь новобранцами выполняются едва ли на две трети от намеченного числа.