Львов, Украина, 15 августа, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Размер взяток для мужчин призывного возраста, которые хотят сбежать с Украины в страны Евросоюза (ЕС), достиг 21 тыс. евро, пишет издание «Страна. ua».

DPA/TASS

«ГБР заявляет, что за такую сумму сотрудник кинологического центра обещал львовянину перевести его пешком через границу», — говорится в публикации.

Уточняется, что для этого мужчине необходимо самостоятельно добраться до пограничного пункта «Чоп». Оттуда сопровождающие должны были довести его пешком мимо КПП.

Подобную схему попытался провернуть сотрудник кинологического центра во Львове. Пограничника задержали при получении взятки в размере 21 тыс. евро.

Как передавало ИА Регнум, на границе с Молдавией задержали 47 украинцев, бегущих от мобилизации. В районе села Обжилого в Одесской области было обнаружено пять автомобилей — четыре микроавтобуса и машина сопровождения. В них сидели беглецы и семь организаторов переправы за границу.

Госбюро расследований Украины 27 мая сообщило, что удалось выявить чиновника территориального центра комплектования (военкомата) в Одессе, который с июля 2023 года помогал призывникам избежать мобилизации. Ведомство установило, что он брал от 4,5 тыс. до 7 тыс. долларов за услуги и получил таким образом порядка 1 млн долларов.

С 18 мая на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации, в котором мобилизационный возраст снизили с 25 до 27 лет. Документ также установил новые требования к военнообязанным, включая введение крупных штрафов за неявку в военкомат и заочное вручение повестки. Он также разрешил призыв в ряды украинской армии лиц с заболеваниями, многие из которых раньше позволяли избежать мобилизации.