Белгород, 10 ноября, 2024, 23:53 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны вечером 10 ноября обезвредили в небе над Курской и Белгородской областями два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО две воздушные цели обезврежены над территориями Белгородской и Курской областей около 23:00 по местному времени (совпадает с мск).

Как передавало ИА Регнум, до этого Минобороны проинформировало об уничтожении ещё одного вражеского беспилотника в небе над Белгородской областью. Силы ПВО уничтожили дрон ВСУ около 21:25.

В ночное время и утренние часы 10 ноября украинские войска предприняли попытку массированной атаки по объектам гражданской инфраструктуры на территории РФ. По информации Минобороны, силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы уничтожены и подавлены 84 вражеских БПЛА. Отмечалось, что силы ПВО и РЭБ ведут круглосуточное дежурство на случай атак дронов.

В воскресенье в Раменском районе Московской области подавлено 34 украинских беспилотника. В результате падения БПЛА пострадали пять человек, произошло возгорание четырёх домостроений.