Раменское, Московская область, 10 ноября, 2024, 17:21 — ИА Регнум. В Подмосковном районе Раменское из-за падения украинских беспилотников произошло возгорание четырёх домов, пострадали пять человек. Об этом 10 ноября сообщили в Минобороны РФ.

Petrov Sergey/Global Look Press

«В Раменском районе Московской области было уничтожено и подавлено 34 беспилотных летательных аппарата»,— сказано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в посёлке Становое загорелись два дома и пострадала женщина в результате падения обломков беспилотников, летевших в Москву.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв уточнил, что в Раменском, Коломне и Домодедово системы ПВО сбили более 30 беспилотников в результате массированной атаки дронов.

Как передавало ИА Регнум, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате четырёх беспилотников в небе над Раменским, затем — о перехвате восьми БПЛА над Раменским, Домодедово и Коломной.

Через несколько минут он информировал, что над Раменским и Домодедово уничтожены ещё пять БПЛА. По последней информации, общее число уже превышает 30 дронов.