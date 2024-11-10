Москва, 10 ноября, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) утром 10 ноября отразили массированный удар ВСУ с использованием 84 дронов по объектам гражданской инфраструктуры РФ, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

Все беспилотники противника были нейтрализованы, сказано в сообщении.

«Система противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Вооружённых сил Российской Федерации сработала в штатном режиме. Все воздушные цели сбиты или подавлены РЭБ», — отметила пресс-служба.

Главной целью атаки было нанесение ущерба гражданским объектам в Московском регионе, сказано в сообщении. Силы ПВО и РЭБ отслеживают обстановку и несут круглосуточное дежурство, добавила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба военного ведомства информировала, что ВС РФ утром 10 ноября отразили атаку 70 украинских беспилотников на шесть регионов России. Над территорией Московской области было перехвачено и уничтожено 34 дрона, над Брянской областью — 14, над Орловской и Калужской областями — по семь, над Курской областью — шесть, над Тульской — два. Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский приостанавливали работу, позднее ограничения были отменены.

Атаки продолжились и днём 10 ноября. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пролетевшем над ним и попавшем в жилой многоквартирный дом в Шебекино беспилотнике ВСУ. В результате удара один человек погиб.