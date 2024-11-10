Белгород, 10 ноября, 2024, 23:07 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны вечером 10 ноября уничтожили над Белгородской областью украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что вражеский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО около 21:25 по местному времени (совпадает с мск).

Как передавало ИА Регнум, в ночное время и утренние часы 10 ноября украинские войска предприняли попытку массированной атаки по объектам гражданской инфраструктуры на территории РФ. По информации Минобороны, силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы уничтожены и подавлены 84 вражеских БПЛА. Отмечалось, что силы ПВО и РЭБ ведут круглосуточное дежурство на случай атак дронов.

В воскресенье в Раменском районе Московской области подавлено 34 украинских беспилотника. В результате падения БПЛА пострадали пять человек, произошло возгорание четырёх домостроений.