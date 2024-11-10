Нью-Дели, 10 ноября, 2024, 23:00 — ИА Регнум. Первый заместитель премьер-министра России Денис Мантуров прибыл 10 ноября в Индию для участия в бизнес-форуме. Об этом сообщил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

Kremlin.ru Денис Мантуров

«Рад приветствовать в Индии первого заместителя премьер-министра России Дениса Мантурова. С нетерпением ждём нашего участия на бизнес форуме «Индия — Россия», — написал Джайшанкар в соцсети Х.

В Мумбаи 11 ноября состоится российско-индийский бизнес-форум, в котором Мантуров и Джайшанкар примут участие. На следующий день в Нью-Дели намечено заседание межправительственной комиссии.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября на деловом форуме БРИКС президент России Владимир Путин заявил об открытости России к взаимовыгодному деловому сотрудничеству. В первую очередь уделяется внимание сотрудничеству с государствами — членами БРИКС, добавил глава государства.

Путин в рамках саммита БРИКС в Казани провёл двусторонние встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. На обеих встречах затрагивался вопрос формирования нового многополярного мирового порядка с учётом интересов всех государств и на основе равноправия. Также лейтмотивом всего саммита БРИКС стали дедолларизация, введение новой системы взаимных расчётов и углубление финансовой интеграции.