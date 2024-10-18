Москва, 18 октября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Россия открыта к взаимовыгодному деловому сотрудничеству. Об этом 18 октября заявил президент России Владимир Путин, выступая на деловом форуме БРИКС.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Мы формируем комфортные, глобально-конкурентные условия работы для бизнеса — для отечественного и иностранного, для привлечения капиталов и технологий из-за рубежа», — сказал глава государства.

По его словам, в первую очередь страна уделяет внимание сотрудничеству с государствами — членами БРИКС.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября Путин прибыл на Деловой форум БРИКС в Центр международной торговли в Москве. В этом году Россия председательствует в объединении и станет хозяйкой саммита, который пройдёт в Казани с 22 по 24 октября. В год председательства РФ к БРИКС присоединились ещё пять стран. Сегодня в объединение входят, помимо России, Китая, Индии, ЮАР и Бразилии, Иран, ОАЭ, Египет, Эфиопия и Саудовская Аравия.

В своём выступлении российский лидер подчеркнул, что компании из государств БРИКС успешно развивают сотрудничество друг с другом. Они реализуют совместные проекты в таких отраслях, как промышленность, энергетика, транспорт и других. При этом роль объединения в глобальной экономике продолжает расти. Совокупный ВВП стран БРИКС уверенно превышает показатели стран «Большой семёрки». Экономический рост стран объединения всё меньше будет зависеть от внешнего влияния, поскольку их совокупный ВВП уже составляет $60 трлн, подчеркнул президент.