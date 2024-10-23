Казань, 23 октября, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Лидерам БРИКС необходимо обсудить углубление финансовой интеграции объединения и взаимодействие с другими странами, заявил президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в Казани 23 октября.

РИА Новости/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«Обсудим одно из важных решений предыдущего саммита БРИКС в Йоханнесбурге, а именно углубление финансового взаимодействия в рамках объединения», — заявил российский лидер.

Путин также предложил рассмотреть наиболее актуальные аспекты глобальной повестки, обменяться мнениями по тематике сотрудничества государств БРИКС на международной арене, включая урегулирование острых региональных конфликтов.

Как передавало ИА Регнум, саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. На мероприятие приглашены 36 иностранных лидеров. На саммит БРИКС в том числе прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

На двусторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином Путин обсудил тему расчётов между Россией и Китаем, об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Саммит демонстрирует всему миру, что страны БРИКС, а не Запада, определяют глобальную повестку. Внимание мира переключилось с заседаний «Группы семи» на заявления участников форума БРИКС. На это указал, в частности, президент Венесуэлы Николас Мадуро. По его словам, группа БРИКС стала эпицентром нового многополярного мира, дипломатии и геополитики.