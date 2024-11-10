Белгород, 10 ноября, 2024, 17:05 — ИА Регнум. В Белгородской области не удалось спасти мужчину, который оказался под завалами жилого дома в Шебекино после атаки украинского беспилотника. Об этом 10 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Глава региона добавил, что оперативные службы и бойцы самообороны пытались сделать всё, чтобы спасти пострадавшего.

«До последнего все надеялись на лучшее… Но чуда не произошло, и из-под завалов здания извлекли тело мужчины», — написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор выразил соболезнования от себя лично и от имени всех жителей Белгородской земли всем родным и близким погибшего.

Гладков также рассказал, что все жители многоквартирного дома уже отселены, четверых из них направили в пункт временного размещения, а остальные поехали к родственникам. Ещё одну женщину, которой потребовался особый уход после атаки, доставили в Большетроицкую районную больницу.

Как передавало ИА Регнум, Гладков 10 ноября сообщил о пролетевшем над ним во время его поездки в Шебекино и попавшем в жилой многоквартирный дом беспилотнике Вооружённых сил Украины (ВСУ). По его словам, дрон врезался в здание на уровне четвёртого этажа.

Спустя некоторое время беспилотник нанёс ещё один удар по тому же дому. От взрыва БПЛА обвалилось потолочное перекрытие, мужчина, находившийся в квартире, остался под завалами.

Всего в течение суток в результате атак ВСУ на Белгородскую область один мирный житель погиб, ещё семь получили ранения.

9 ноября в результате атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Устинку в Белгородском районе и Цаповку в Борисовском районе пострадали два мирных жителя.

По данным Минобороны, за утром 10 ноября система противовоздушной обороны (ПВО) обезвредила в небе над шестью регионами РФ 70 дронов украинских войск. Их нейтрализовали в период с 07:00 до 10:00 мск. Больше всего дронов удалось сбить над территорией Московской области — 34. Кроме того, в небе над Брянской областью нейтрализовали 14 БПЛА, над Курской — шесть, а над Тульской — два. Ещё по семь беспилотников были уничтожены над территориями Орловской и Калужской областей.