Москва, 10 ноября, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны РФ утром 10 ноября отразили атаку 70 украинских беспилотников на шесть регионов России, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

РИА Новости/РИА Новости

Атака была совершена в период с 7:00 до 10:00 мск.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Над территорией Московской области было перехвачено и уничтожено 34 дрона, над Брянской областью — 14, над Орловской и Калужской областями — по семь, над Курской областью — шесть, над Тульской — два, отметила пресс-служба.

Как сообщало ИА Регнум, из-за атаки беспилотников ВСУ утром 10 ноября подмосковные аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили приём и отправку самолётов, позднее ограничения ввели и в Шереметьево. Час спустя ограничения были отменены.

На подлёте к Москве были сбиты 32 беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Средства ПВО перехватили и уничтожили дроны над Раменским, Домодедово и Коломной, рассказал он. В местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проинформировал, что в посёлке Становое под Раменками в результате падения обломков дрона загорелись два дома и пострадала 52-летняя женщина. Её доставили в больницу с ожогами и поместили в реанимацию.

С начала суток в Орловской области средства ПВО уничтожили восемь беспилотников противника, рассказал глава региона Андрей Клычков. По предварительной информации, никто не пострадал, не поступала и информация о повреждениях.

Атака украинского дрона спровоцировала пожар на территории Козельского района Калужской области, загорелись гаражи, сообщил глава региона Владислав Шапша. Оценкой повреждений займётся созданный оперативный штаб.

В Брянске после атаки БПЛА загорелись нежилые строения, рассказал в свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз. Информация о последствиях уточняется, на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб, отметил он.