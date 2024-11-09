Белгород, 9 ноября, 2024, 22:47 — ИА Регнум. В результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на Устинку в Белгородском районе и Цаповку в Борисовском районе пострадали два мирных жителя. Об этом вечером 9 ноября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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«Дроны ВСУ продолжают атаки по нашей территории. Ранены два мирных жителя», — сообщил глава региона в своём Telegram-канале.

В селе Устинка украинский дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. Пострадавшую мирную жительницу с осколочными ранениям обеих ног госпитализировали в Белгородскую городскую больницу.

При атаке FPV-дрона ВСУ в Цаповке пострадал мужчина, которого также направили в больницу №2 города Белгорода.

Кроме того, ещё один коммерческий объект и легковой автомобиль повреждены в результате сброса взрывного устройства в селе Репяховка в Краснояружском районе.

Как передавало ИА Регнум, ранее Гладков сообщил, что в закрытом селе Старый Хутор при наезде на боеприпас подорвался легковой автомобиль. В результате инцидента погиб мирный житель. Супругу погибшего с множественными осколочными ранениями направили в Валуйскую центральную районную больницу.