Белгород, 10 ноября, 2024, 09:52 — ИА Регнум. Один мирный житель погиб, ещё семь получили ранения в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область, сообщил 10 ноября в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«За вчерашний день у нас из-за обстрелов и атак беспилотников пострадали семь мирных жителей: четверо находятся в больнице, два из них в тяжёлом состоянии», — написал Гладков и добавил, что всем пострадавшим оказывают помощь.

Гибель человека произошла в селе Старый Хутор Валуйского округа. Там мирный житель, находившийся за рулём автомобиля, подорвался на боеприпасе. В этом случае, отметил губернатор, власти не смогут оказать помощь семье погибшего — он нарушил запрет въезда в населённые пункты, признанные опасными.