Шебекино, Белгородская область, 10 ноября, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков10 ноябрярассказал о пролетевшем над ним и попавшим в жилой многоквартирный дом в Шебекино беспилотнике Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Первое впечатление, что беспилотник строителей. Показываю им, и в этот момент дрон врезается на уровне 4-го этажа. После повторной атаки произошло обрушение потолочной плиты», — написал он в своём Telegram-канале.

9 ноября ИА Регнум передавало, что в результате атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Устинку в Белгородском районе и Цаповку в Борисовском районе пострадали два мирных жителя.

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