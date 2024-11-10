Москва, 10 ноября, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Президентские выборы в США едва ли смогут оказать влияние на будущее мироустройство, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в кулуарах клуба «Валдай».

Douliery Olivier/ABACA/TASS

«Нынешний «Валдай», он же не посвящён президентским выборам в США. Он посвящен концептуальным темам о том, как будет устроен будущий мир. И президентские выборы в США вряд ли могут оказать влияние на будущий мир», — сказал он журналисту Павлу Зарубину.

Песков уточнил, что на будущий мир окажут влияние текущие тенденции.

Как передавало ИА Регнум, после победы на президентских выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа российский МИД заявил, что Москва будет работать с новой американской администрацией, жёстко отстаивая свои национальные интересы.

Песков отмечал, что Москва будет судить о новом президенте США по его поступкам, поскольку они могут расходиться с предвыборными обещаниями. Вместе с тем представитель Кремля предположил, что новая власть в США может оказаться лучше предыдущей, если будет добиваться мира.

Ранее Песков констатировал, что перспектив улучшения отношений России и США пока нет, отношения двух стран находятся на низшей точке в истории.