Москва, 1 сентября, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Перспектив улучшения отношений России и США пока нет, отношения двух стран находятся на низшей точке в истории, заявил 1 сентября в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Министерство обороны Российской Федерации

Фрагменты беседы опубликованы в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

США в течение нескольких десятилетий наступали на интересы России, и в последние годы чаша терпения Москвы переполнилась, подчеркнул Песков.

«Фактически несколько десятилетий Соединённые Штаты последовательно наступали на наши интересы, последовательно оказывали давление на Россию. <…> И как раз период президентства господина Байдена и стал кульминацией всех этих процессов с точки зрения судьбы двусторонних отношений», — сказал Песков.

Вашингтон всё больше вовлечён в конфликт на территории Украины и демонстрирует вражескую позицию в отношении РФ, отметил также пресс-секретарь президента.

«Соединённые Штаты, несмотря на многие заявления об обратном, напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины, они демонстрируют тенденцию увеличения степени вовлечённости в этот конфликт. Собственно, это ничем не прикрытая вражеская позиция в отношении нашей страны», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, 29 августа заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва глубоко озабочена безостановочным эскалационным курсом, которого придерживаются США. Дипломат призвал Вашингтон ответственно подойди к ситуации, которая чревата непредсказуемыми последствиями.

27 августа кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что нападение ВСУ на Курскую область может привести к третьей мировой войне. По мнению бывшего главы Белого дома, глобальный конфликт сегодня ближе, чем когда-либо. Песков в ответ заявил, что опасения Трампа понятны и повод для обеспокоенности есть. Многие страны Запада «по уши залезли» в конфликт на Украине, подчеркнул пресс-секретарь президента.