Вашингтон, 10 ноября, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Офис избранного президента США Дональда Трампа не подтвердил информацию, высказанную его старшим советником Брайаном Ланзой о новой позиции Вашингтона по Украине. Об этом сообщило агентство Reuters.

Кадр из видео Брайан Ланза

Ранее консультант республиканца заявил, что целью новой американской администрации будет прекращение боевых действий на Украине, а не возвращение регионов, ранее входивших в состав страны. Советник также отмечал, что если глава киевского режима Владимир Зеленский упомянет Крым, то будет выглядеть «несерьёзным». Ланза подчеркнул, что приоритетом США является мир, а не победа.

В офисе Трампа утверждают, что Ланза озвучил своё собственное мнение, он не говорил от имени избранного президента.

«Брайан Ланза был подрядчиком предвыборной кампании. Он не работает на президента Трампа и не говорит от его имени», — сказали представители республиканца, с которыми побеседовали журналисты.

Как сообщало ИА Регнум, глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал смелым признанием слова Ланзы о потерянном для Украины Крыме. Он отметил, что представители Трампа пошли на такой шаг раньше других. Смирнов также выразил уверенность, что схожее мнение теперь начнут высказывать и другие западные лидеры.

Профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт предположил, что нейтральный статус и раздел территории Украины могут привести к договорённостям РФ и США, в случае чего последние потеряют интерес к поддержке Киева. Он также считает, что Трамп припишет себе завершение конфликта и, скорее всего, попытается переложить на Европу бремя помощи киевскому режиму.

9 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уточнил, что сейчас идёт предварительное планирование встречи главы киевского режима с Дональдом Трампом. Он утверждает, что между политиками установился «диалог» после их телефонного разговора, который состоялся несколько дней назад.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, он подчёркивал, что для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.