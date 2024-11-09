Киев, 9 ноября, 2024, 21:30 — ИА Регнум. На данный момент идёт предварительное планирование встречи главы киевского режима Владимира Зеленского с избранным президентом США Дональдом Трампом, заявил 9 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

ИА Регнум

«Обсуждались возможные будущие контакты на уровне лидеров. И, как я уже сообщал, было договорено, что команды начнут практическую подготовительную работу для организации такой встречи», — приводит слова министра украинское агентства УНИАН.

По его словам, между главой киевского режима и избранным президентом США установился «диалог» после их телефонного разговора, который состоялся на этой неделе. При этом Сибига не стал отвечать, запланирована ли встреча до или после инаугурации Трампа.

В последний раз Зеленский встречался с Трампом ещё на этапе предвыборной кампании в США 27 сентября. Их встреча длилась порядка 40 минут, после чего Трамп сообщил, что «многое узнал», но не поменял своих взглядов. Глава киевского режима, в свою очередь, пригласил Трампа посетить Украину с визитом.

Ранее Зеленский сообщил, что идея Трампа о быстром урегулировании конфликта означает «потери для Украины». По его словам, Киев хочет «справедливого» завершения конфликта, однако на реализацию этого нужно больше времени.

Трамп ранее неоднократно говорил, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа. 7 ноября обозреватели The Wall Street Journal отметили, что сценарий завершения конфликта на Украине, который разрабатывает команда Трампа, предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости.