Вашингтон, 6 октября, 2024, 08:19 — ИА Регнум. В 2017 году занимавший тогда должность президента Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп спрашивал у президента России Владимира Путина его мнение по поводу поставок оружия Украине. Об этом 5 октября сообщило американское издание The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп и Путин

Речь идёт о первой личной встрече Путина и Трампа 7 июля 2017 года в Гамбурге (Германия) на полях саммита «Большой двадцатки» (G20). На встрече также присутствовали глава МИД России Сергей Лавров и занимавший тогда должность госсекретаря США Рекс Тиллерсон, на слова которого ссылается NYT.

«Трамп сказал Путину, что его администрация рассматривает возможность предоставления оружия Украине», — говорится в материале.

На вопрос политика-республиканца глава российского государства ответил, что это стало бы ошибкой. Также Путин подчеркнул, что Украина вне зависимости от объёмов американской помощи всегда будет требовать большего. Кроме того, Путин также указывал на распространённую на Украине коррупцию и преступность.

По мнению авторов материала, именно эта встреча глав государств стала первопричиной того, что Трамп в некотором смысле изменил своё отношение к поставкам военной помощи Украине. Позиция Трампа в этом вопросе существенно отличается от позиции демократической администрации действующего президента США Джо Байдена, сообщают авторы материала.

Как передавало ИА Регнум, в августе бывший посол США в России Джон Салливан выразил мнение, что Трамп в случае победы на предстоящих президентских выборах в ноябре продолжит поставки вооружений киевскому режиму, поскольку не намерен уступать в конфликте на Украине.

По словам бывшего госсекретаря США Майка Помпео, Трамп при возвращении в Белый дом может создать программу ленд-лиза для Украины в размере $500 млрд, что позволит киевскому режиму занять столько денежных средств, сколько ему будет нужно на приобретение американского оружия.

При этом сам Дональд Трамп предпочитает избегать прямых ответов на вопрос относительно продолжения военной поддержки Украины. В ходе предвыборных мероприятий политик-республиканец часто затрагивает тему обороноспособности США, обвиняя демократическую администрацию в расточительстве. Так, на митинге в Северной Каролине 22 августа Трамп заявил, что США испытывают дефицит вооружений из-за поставок Украине и другим странам.