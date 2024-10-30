Киев, 30 октября, 2024, 05:15 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе выступления на заседании Верховной рады заявил, что правительство действует в интересах коррупционеров и в ущерб безопасности страны, уделяя недостаточно внимания расходам на оборону при формировании бюджета.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Армия — не приоритет. Приоритет — инвалиды-прокуроры, увеличение финансирования наблюдательных советов государственных предприятий, силовики, коррупционный кэшбек с покупкой голосов избирателей», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам политика, Россия в это же самое время наращивает финансирование и увеличивает расходы на оборону, которые достигли примерно $142 млрд.

Как передавало ИА Регнум, ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе на Украине по подозрению в госизмене, заявил, что киевский режим с 2014 года не достиг ни одной из заявленных целей. По словам парламентария, за указанный период Украина ещё больше погрязла в коррупции и русофобии, потеряла территории и не смогла войти в НАТО или Евросоюз, а в стране установился режим диктатуры.

По информации британского издания The Telegraph, в Североатлантическом альянсе считают Украину слишком коррумпированной страной. Как указал в беседе с изданием чиновник Госдепартамента США, западные союзники намерены добиться от Киева реальных шагов по борьбе с коррупцией.

Лидер французский оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо на фоне распространённой на Украину коррупции призывал власти Франции прекратить финансовую поддержку киевского режима.