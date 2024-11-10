Москва, 10 ноября, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 290 бойцов на курском направлении. Об этом 10 ноября в ежедневной сводке о ходе спецоперации сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«За сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожены пять танков, три боевые машины пехоты, семь боевых бронированных машин», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Также российские военные уничтожили три миномёта, станцию радиоэлектронной борьбы и десять автомобилей украинской армии. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

В Минобороны добавили, что подразделения группировки российских войск «Север» продолжили наступательные действия действий в Курской области. Российские военные нанесли удар по позициям 10 бригад ВСУ в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово.

Всего за время боёв на курском направлении украинская армия потеряла более 31 тыс. военнослужащих, 194 танка, 126 боевых машин пехоты и 107 бронетранспортёров.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября российские военные отразили в Курской области семь контратак украинских войск и сорвали удары в направлении населённых пунктов Зелёный Шлях и Старая Сорочина. Бои также проходили возле Дарьино, Новой Сорочины и Новоивановки. Украинские формирования потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина и автомобиль.

Газета The Washington Post 8 ноября написала, что украинские военные находятся в адской и абсолютно ужасной ситуации в Курской области. Журналисты привели комментарии двух военных ВСУ. Они признались, что ситуация для Киева оказалась «намного сложнее», чем была в начале августа, когда ВСУ приступили к атакам на регион.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что ВСУ атакой на приграничье Курской области попытались отвлечь армию России от наступления в зоне проведения спецоперации, но безуспешно.