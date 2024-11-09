Курск, 9 ноября, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Российские военные отразили за минувшие сутки в Курской области семь контратак украинских войск и сорвали удары в направлении населённых пунктов Зелёный Шлях и Старая Сорочина. Об этом 9 ноября сообщило Министерство обороны России.

Алексей Коновалов/ТАСС

В своём Telegram-канале ведомство уточнило, что бои также проходили возле населённых пунктов Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка. В Минобороны отметили, что украинские формирования понесли потери в результате этих боёв.

«ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина и автомобиль», — сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что российские войска продолжают боевую работу по уничтожению сил противника, атаковавших регион.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая написала, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский якобы готовится отвести украинские войска с территории Курской области. Такой вывод парламентарий сделала из серии постов главкома в социальных сетях.

Газета The Washington Post написала, что украинские военные находятся в адской и абсолютно ужасной ситуации в Курской области. Журналисты привели комментарии двух военных ВСУ. Они признались, что ситуация для Киева оказалась «намного сложнее», чем была в начале августа, когда ВСУ приступили к атакам на регион.

Военкор Марат Хайруллин заявил, что командование ВСУ не сможет вывести свои подразделения из Курской области, и там сформировалось уже несколько котлов. Он добавил, что эти силы уже обречены.