Вашингтон, 9 ноября, 2024, 00:28 — ИА Регнум. Украинские военные находятся в адской и абсолютно ужасной ситуации в Курской области. Об этом 8 ноября написала американская газета The Washington Post (WP).

ИА Регнум ВСУ, наемники, Курская область

«Битва за Курскую область остаётся напряжённой и временами абсолютно ужасна также для украинцев… эвакуированные мужчины в госпиталях в Сумской области… описывают адские условия», — указали в статье.

Издание приводит слова двух военных ВСУ. Когда их во второй раз направили для атаки на Курскую область, ситуация для Киева оказалась «намного сложнее», чем в начале августа, пояснили украинские военные.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября президент России Владимир Путин заверил, что Курская область будет зачищена от ВСУ. Глава государства добавил, что атакой на приграничье Курской области украинская армия попыталась отвлечь ВС РФ от наступления в зоне проведения спецоперации, но безуспешно.

Командование ВСУ не сможет вывести свои подразделения из Курской области, поскольку там сформировалось несколько котлов. Эти подразделения ВСУ уже обречены, заявил 8 ноября военкор Марат Хайруллин.

За всё время боёв в Курской области Украина потеряла более 30,5 тыс. военных, 189 танков, 121 боевую машину пехоты, 107 бронетранспортёров, 1094 боевые бронированные машины, 829 автомобилей, 262 артиллерийских орудия и 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, уточнили 8 ноября в Минобороны России.