Мурманск, 10 ноября, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Поведение финских властей, когда они резко закрыли погранпереходы на границе с Россией в 2023 году, было очень неадекватным, заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

В ноябре 2023 года финские власти закрыли все сухопутные пропускные пункты с Россией из-за якобы потока беженцев из Африки и с Ближнего Востока, проходящего через них. При этом они заявили, что наплыв мигрантов с территории РФ — это «гибридная операция» Москвы в ответ на вступление Финляндии в НАТО.

«Финны действительно очень неадекватно себя повели, я помню, как они резко закрыли КПП в Карелии и Ленобласти. Объём людей, в том числе из южных государств, желающих перейти границу через Мурманскую область, резко увеличился. Мы оперативно включались и разбирались с ситуацией с беженцами», — заявил Чибис агентству ТАСС.

Губернатор уточнил, что от закрытия КПП пострадало финское население, ведь это лишило их возможности покупать российские товары.

«Многие жители Финляндии приезжали в населённые пункты российско-финского приграничья за бензином, продуктами и другими товарами. Закрытие КПП лишило их этой возможности. Насколько мне известно, те финны, которые живут у границы, очень по этому поводу переживают», — добавил он.

Чибис отметил, что, несмотря на закрытие границы, коммуникации и человеческие отношения у многих сохраняются.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2023 года Финляндию приняли в НАТО. В декабре того же года власти республики подписали с США соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, Вашингтон получил доступ к 15 финским военным базам.

В июле 2024 года министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что вопрос об открытии КПП на границе с РФ пока не актуален.

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов в феврале 2024 года заявил, что в Финляндии резко изменилась атмосфера дискуссии и растёт уровень русофобии.

Бывший посол Финляндии в России Антти Хелантеря отмечал, что связи Хельсинки и Москвы в будущем придётся выстраивать заново, потому что былых отношений между странами в нынешних условиях больше не будет.