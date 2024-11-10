Вашингтон, 10 ноября, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск поддержал идею проводить более прозрачные выборы главы Еврокомиссии (ЕК), озвученную депутатом Европарламента (ЕП) Фидиасом Панайоту. Своим мнением он поделился в соцсети X.

IMAGO/PETR STOJANOVSKI/Global Look Press Урсула фон дер Ляйен

Ранее депутат опубликовал видео, в котором рассуждает о выборах главы ЕК. При этом он выразил сомнения, что нынешняя глава структуры Урсула фон дер Ляйен была избрана демократически.

«Вы выбрали нас как членов Европарламента, так дайте нам решать», — призвал он.

По его словам, выборы не должны проводиться главами государств на основе принципа «да/нет» и за закрытыми дверями, ведь из-за этого они становятся менее «прозрачными». Он заявил, что вместо этого решение должно приниматься депутатами ЕП.

Маск в свою очередь поддержал инициативу Панайоту и заявил, что он озвучил «хорошую мысль».

Как передавало ИА Регнум, 9 ноября портал Axios сообщил, что Маск принял участие в телефонном разговоре избранного президента Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. В публикации говорится, что звонок подчёркивает влиятельность бизнесмена в новой администрации Трампа.

Позже Маск заявил, что план Трампа позволит остановить кровопролитие на Украине в скором времени. При этом какие-либо подробности о том, как именно план избранного президента США поможет урегулировать конфликт, предприниматель не привёл.