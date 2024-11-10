Москва, 10 ноября, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Военнослужащие группировки российских войск «Запад» захватили в зоне спецоперации 27 опорных пунктов ВСУ, сообщили 10 ноября в пресс-службе Министерства обороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

Уточняется, что Вооружённые силы РФ смогли своё улучшить положение на этом направлении.

«В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, захватили 27 опорных пунктов противника», — сказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Он также уточнил, что российским бойцам удалось уничтожить пять станций спутниковой связи Starlink, 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и другую технику противника.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября Бигма проинформировал, что группировка «Запад» ВС РФ захватила 56 опорных пунктов украинских войск и станцию спутниковой связи Starlink в зоне спецоперации. Кроме того, при поддержке артиллерии, тяжёлых огнемётных систем и авиации российские бойцы ударили по живой силе и технике 53-й, 63-й и 67-й механизированных бригад, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка (ДНР), Новолюбовка и Червоная Диброва (ЛНР).

В результате действий ВС РФ удалось ликвидировать до 30 украинских военных, гаубицу M198, орудия M119 и L119, шесть миномётных расчётов украинских формирований и три беспилотника противника.

7 ноября стало известно, что подразделения Вооружённых сил РФ улучшили положение на донецком направлении и выбили отряды ВСУ с позиций северо-западнее Золотарёвки в ЛНР. 9 ноября появилась информация о том, что российские военные нанесли удары по украинским военным аэродромам и объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ. Кроме того, были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах.