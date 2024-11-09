Москва, 9 ноября, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по украинским военным аэродромам и объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ. Об этом сообщает 9 ноября Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

За минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим действия украинских войск, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ВС РФ в ответ на атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что среди целей нет жилых домов или объектов социальной инфраструктуры.