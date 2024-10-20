Луганск, 20 октября, 2024, 06:40 — ИА Регнум. Военнослужащие группировки войск «Запад» Вооружённых сил России захватили 56 опорных пунктов ВСУ и станцию спутниковой связи Starlink в зоне специальной военной операции, сообщил журналистам начальник пресс-центра этого войскового объединения Иван Бигма.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Кроме того, при поддержке артиллерии, тяжёлых огнемётных систем и авиации бойцы ударили по живой силе и технике 53-й, 63-й и 67-й механизированных бригад, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка (ДНР), Новолюбовка и Червоная Диброва (ЛНР). Российская группировка также отбила три контратаки штурмовых подразделений противника.

В результате действий ВС РФ удалось ликвидировать до 30 боевиков. Кроме того, Бигма рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийские подразделения уничтожили гаубицу M198, орудия M119 и L119, шесть миномётных расчётов украинских формирований. Они также смогли сбить три дрона ВСУ.

По данным начальника пресс-центра, за минувшие сутки противник лишился на этом направлении до 350 боевиков и семь единиц вооружения, включая три орудия полевой артиллерии. ВСУ также потеряли станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав», два пикапа и девять пунктов управления беспилотниками.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября Министерство обороны РФ обнародовало информацию о том, что Вооружённые силы России освободили населённый пункт Зоряное в ДНР. Противника выбили бойцы группировки войск «Юг».

Российские военные также нанесли удары по живой силе и военной технике противника в районах населённых пунктов Константиновка, Курахово, Никифоровка и Звановка в ДНР, а также отразили две попытки контратаки ВСУ и уничтожили полевой склад боеприпасов.