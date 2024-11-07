Луганск, 7 ноября, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Российские подразделения улучшили положение на донецком направлении и выбили военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) с позиций северо-западнее Золотарёвки в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 7 ноября сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Также наши войска продвинулись по направлению Северска западнее от населённого пункта Верхнекаменское, тем самым улучшив свое тактическое положение», ― написал Марочко в Telegram-канале.

Он также добавил, что положение российских войск создаёт серьезную угрозу украинским военным, позиции которых расположены юго-западнее Белогоровки.

Как передавало ИА Регнум, российские войска поймали ВСУ в масштабную ловушку на купянском направлении, в ходе контрманёвра за сутки заняв сразу 23 опорных пункта противника. Осведомлённый источник Telegram-канала Shot уточнил, что украинские военные попытались атаковать российские подразделения у населённых пунктов Петропавловка и Голубовка, но были замечены разведкой ВС РФ. По личному составу и технике противника был нанесён артиллерийский удар. В результате был поражён личный состав ВСУ и полевой склад боеприпасов.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) 6 ноября сбили в зоне проведения спецоперации украинский истребитель МиГ-29, а также 23 беспилотника самолётного типа.

В тот же день Вооружённые силы России освободили населённые пункты Антоновка и Максимовка в Донецкой Народной Республике.