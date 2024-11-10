Москва, 10 ноября, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Московский аэропорт Домодедово возобновил работу после временных ограничений. Об этом 10 ноября сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«В 10:32 мск ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняты», ― говорится в сообщении в Telegram-канале.

Аэропорт работает в штатном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября московские аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу в целях обеспечения безопасности полётов гражданских судов. В Росавиации уточнили, что ограничения ввели с 08:03 мск до особого распоряжения.

Также временно не принимал и не отправлял рейсы московский аэропорт Шереметьево. Ограничения ввели с 09:45 мск.

Утром 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении не менее 32 дронов. Часть из них удалось нейтрализовать в районе Домодедово, Раменского и Коломны. Восемь беспилотников сбили в Московской области.

По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника: 17 БПЛА ― над территорией Брянской области, три ― над территорией Ростовской области, два ― над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области.