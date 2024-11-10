Орел, 10 ноября, 2024, 10:42 — ИА Регнум. В небе над Орловской областью уничтожили восемь беспилотников. Об этом 10 ноября сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Николай Гынгазов/ТАСС

«Сегодня утром на территории Орловской области отражена очередная атака противника ― средствами противовоздушной обороны сбито восемь вражеских БПЛА», ― написал глава региона в Telegram-канале.

По предварительной информации, никто не пострадал. Также пока не поступала информация о повреждениях. Клычков добавил, что на местах происшествия оперативные службы проводят проверки.

Как передавало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил 10 ноября, что на подлёте к Москве в общей сложности сбили 32 беспилотника. Последние семь из них перехватили в районе Домодедово, Раменского и Коломны.

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Московской области пострадала женщина. Её доставили в реанимацию с ожогами лица, шеи и рук. Медики оценивают её состояние как средней тяжести. Кроме того, после падения дронов загорелись два дома в поселке Становое Раменского городского округа.

Московские аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу в целях обеспечения безопасности полётов гражданских судов. Также временно не принимает и не отправляет рейсы московский аэропорт Шереметьево. Ограничения введены с 09:45 мск.

Также российские силы противовоздушной обороны в ночь на 10 ноября обнаружили и уничтожили три украинских дрона самолётного типа над территорией Брянской области.