Мелитополь, 10 ноября, 2024, 07:48 — ИА Регнум. В окружении главы киевского режима Владимира Зеленского началась спешная зачистка всей документации, связанной с расходами средств, выделенных западными союзниками Украины на финансовую и военную поддержку Киева. Об этом 10 ноября сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

ИА Регнум Ермак, Зеленский

«Поступает достоверная информация о начале спешной зачистки окружением Зеленского всей документации, связанной с поставками оружия, боеприпасов и выделения денег», — сообщил он в беседе с «РИА Новости».

Рогов отметил, что в этом участвуют и чиновники из США и других стран — членов НАТО с целью скрыть следы коррупции и воровства средств, выделенных западными союзниками киевского режима на помощь ВСУ.

По его словам, на Украине осознают, что избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп инициирует проверку финансовой деятельности киевского режима на предмет законности.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что власти действуют в интересах коррупционеров и в ущерб безопасности страны. До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе на Украине по подозрению в госизмене, заявил, что при киевском режиме страна ещё больше погрязла в коррупции и русофобии.

По информации британского издания The Telegraph, слишком коррумпированной страной Украину считают и в Североатлантическом альянсе. Как указал в беседе с изданием чиновник Госдепартамента США, западные союзники намерены добиться от Киева реальных шагов по борьбе с коррупцией.

Как сообщало американское издание The New York Times, в 2017 году Дональд Трамп при первой личной встрече с президентом России Владимиром Путиным спрашивал у главы российского государства его мнение по поводу поставок оружия киевскому режиму. Тогда Путин в ответе политику-республиканцу подчеркнул, что Украина, будучи крайне коррумпированной и криминализированной страной, вне зависимости от объёмов американской помощи всегда будет требовать большего.