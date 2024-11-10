Лондон, 10 ноября, 2024, 07:41 — ИА Регнум. Конфликт на Украине привёл к внутренним проблемам в Германии. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Украинский вопрос стал ключевым пунктом разногласий в немецкой политике <…> Это будет и дальше продолжаться, поскольку Украина является источником проблемы», — отметил он в эфире YouTube-канала The Duran.

Меркурис добавил, что ситуацию довели до огромной дыры в немецком бюджете. Берлин больше не способен выдавать Киеву кредиты. С начала специальной военной операции Германия столкнулась с проблемами в экономике и внешней политике, немецкая промышленность оказалась в сложном положении, пояснил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября в нескольких городах Германии начались предупредительные забастовки работников металлургической и электротехнической промышленности, в которых также приняли участие сотрудники автоконцернов Volkswagen и BMW. Профсоюз требовал повышения заработной платы на 7% из-за растущей инфляции в стране. В демонстрациях участвовали сотни рабочих.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 6 ноября объявил об изгнании из правительства министра финансов и лидера партии «Свободных демократов» (СвДП) Кристиана Линднера. Это означает распад правящей «светофорной» коалиции, вотум о доверии канцлеру в январе и, скорее всего, досрочные парламентские выборы в марте следующего года. По словам Шольца, лидера СвДП волновали не интересы страны, а только его собственная «клиентура» из представителей крупного бизнеса. Объясняя своё решение, канцлер обвинил Линднера в эгоизме и преследовании сиюминутных интересов, отметил в своей статье обозреватель ИА Регнум Грегор Шпицен.

Распад коалиции в Германии напрямую не связан с отказом от российских энергоресурсов, заявил 7 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он признал, что экономика ФРГ находится в тяжёлом положении.