Берлин, 29 октября, 2024, 18:59 — ИА Регнум. В нескольких городах Германии 29 октября начались предупредительные забастовки работников металлургической и электротехнической промышленности, в которых также участвуют сотрудники автоконцернов Volkswagen и BMW. Об этом сообщил немецкий журнал Bild.

HENDRIK SCHMIDT/DPA/GLOBAL LOOK PRESS

«Профсоюз IG Metall в ночь на вторник начал первую волну протестов в металлургической и электротехнической промышленности Германии <…> В течение дня по всей Германии будет приостановлена работа», — говорится в публикации.

Главное требование профсоюза — повышение заработной платы на 7% в связи растущей инфляцией в стране. В демонстрациях принимают участие сотни рабочих.

По информации издания, около 250 работников находящегося на грани закрытия завода Volkswagen в Оснабрюке прекратили работу. Сотрудники завода BMW в Регенсбурге вышли на акцию возле предприятия, развернув плакаты с требованиями.

В Ганновере на акцию вышли около 200 сотрудников компании Clarios. В Хильдесхайме протестуют порядка 400 работников предприятий Robert Bosch, Waggonbau Graaff и ряда других заводов.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября работники Volkswagen, выступая против сокращения зарплат и планов по закрытию части предприятий, приостановили работу на один час. Гендиректор компании Оливер Блюме заявил, что зарплаты приходится сокращать из-за падения спроса на бренд в Европе и усиления конкуренции со стороны китайского конкурента.

В сентябре в Брюсселе сотни сотрудников автоконцерна Audi вышли на забастовку, протестуя против закрытия завода. Их поддержали около 5 тыс. человек, они вышли к зданию парламента с дымовыми шашками и плакатами.