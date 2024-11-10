В Брянской области сбили ещё 14 беспилотников ВСУ
Богомаз: силы ПВО уничтожили над Брянской областью 14 украинских БПЛА
Брянск, 10 ноября, 2024, 07:10 — ИА Регнум. Ночью 10 ноября над территорией Брянской области российские военные нейтрализовали ещё 14 украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«14 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ», — уточнил он Telegram-канале.
При отражении атаки пострадавших и разрушений не зафиксировали. На местах работают экстренные службы, заключил Богомаз.
Как сообщало ИА Регнум, ранее ночью 10 ноября над Брянской областью сбили три беспилотника ВСУ. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Также в ночь на 10 ноября российские силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на населённый пункт Каменск-Шахтинский в Ростовской области. Средствами радиоэлектронной борьбы были обезврежены три беспилотника самолётного типа. По предварительной информации, никто не пострадал, отметил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.