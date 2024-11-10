Брянск, 10 ноября, 2024, 07:10 — ИА Регнум. Ночью 10 ноября над территорией Брянской области российские военные нейтрализовали ещё 14 украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«14 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ», — уточнил он Telegram-канале.

При отражении атаки пострадавших и разрушений не зафиксировали. На местах работают экстренные службы, заключил Богомаз.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ночью 10 ноября над Брянской областью сбили три беспилотника ВСУ. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Также в ночь на 10 ноября российские силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на населённый пункт Каменск-Шахтинский в Ростовской области. Средствами радиоэлектронной борьбы были обезврежены три беспилотника самолётного типа. По предварительной информации, никто не пострадал, отметил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.