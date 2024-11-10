Ростов-на-Дону, 10 ноября, 2024, 06:44 — ИА Регнум. Украинские войска в ночь на 10 ноября предприняли попытку атаковать населённый пункт Каменск-Шахтинский в Ростовской области с помощью беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Средствами радиоэлектронной борьбы перехвачено три воздушные цели, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

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«Средствами радиоэлектронной борьбы атака была нейтрализована, три БПЛА самолётного типа обезврежены», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам врио главы Ростовской области, по предварительной информации, никто не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на воскресенье ВСУ с помощью беспилотников также атаковали Брянскую область. Согласно информации губернатора региона Александра Богомаза, по состоянию на 05:20 по местному времени (совпадает с мск), над территорией Брянской области силами противовоздушной обороны уничтожено три украинских БПЛА. Подразделения ПВО Минобороны РФ продолжают отслеживать и уничтожать воздушные цели противника.