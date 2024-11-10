Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью
Брянск, 10 ноября, 2024, 05:33 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 10 ноября обнаружили и уничтожили над территорией Брянской области три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.
Он уточнил, что обнаруженные беспилотники ВСУ уничтожены силами ПВО Министерства обороны России. По предварительным данным, в ходе отражения атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Как передавало ИА Регнум, в субботу губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в результате атак украинских БПЛА повреждено остекление четырёх частных домовладений в Алексине. О пострадавших не сообщалось. Глава администрации Алексина Павел Фёдоров пообщался с жильцами и пообещал организовать работы по восстановлению.
Согласно информации Министерства обороны, в ночь на 9 ноября российские средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией Российской Федерации 50 украинских дронов самолётного типа. Из них 28 были сбиты над Брянской областью, 12 — над Курской, четыре — над Новгородской, по два — над Смоленской и Тульской областями. Ещё по одному беспилотнику средства ПВО перехватили и уничтожили над территориями Орловской и Тверской областей.