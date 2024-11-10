Брянск, 10 ноября, 2024, 05:33 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 10 ноября обнаружили и уничтожили над территорией Брянской области три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он уточнил, что обнаруженные беспилотники ВСУ уничтожены силами ПВО Министерства обороны России. По предварительным данным, в ходе отражения атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Как передавало ИА Регнум, в субботу губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в результате атак украинских БПЛА повреждено остекление четырёх частных домовладений в Алексине. О пострадавших не сообщалось. Глава администрации Алексина Павел Фёдоров пообщался с жильцами и пообещал организовать работы по восстановлению.

Согласно информации Министерства обороны, в ночь на 9 ноября российские средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией Российской Федерации 50 украинских дронов самолётного типа. Из них 28 были сбиты над Брянской областью, 12 — над Курской, четыре — над Новгородской, по два — над Смоленской и Тульской областями. Ещё по одному беспилотнику средства ПВО перехватили и уничтожили над территориями Орловской и Тверской областей.