Киев, 9 ноября, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Военная миссия Евросоюза к концу зимы 2024-25 гг. подготовит 75 тыс. военнослужащих ВСУ, заявил 9 ноября в ходе визита в Киев глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Страны Евросоюза пока не пришли к консенсусу о возможности переноса этой миссии на территорию Украины, сказал он.

«Что касается того, чтобы действовать на территории Украины, то у нас ещё нет консенсуса, чтоб удовлетворить этот запрос», — заявил Боррель.

Военные инструкторы Евросоюза уже подготовили 70 тыс. военнослужащих ВСУ, добавил он.

В октябре 2022 года в ЕС была создана EUMAM Ukraine, «миссия Европейского союза по военной помощи Украине». Её цель — повышение боеспособности военных ВСУ. Согласно плану, они проходят военную подготовку по стандартам армии НАТО. Центры подготовки координируют свои действия с аналогичными службами из США, Канады и Великобритании. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее осудила создание миссии, заявив, что её начало её работы делает ЕС участником военного конфликта.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года в Пентагоне заявили, что США и их союзники обучили в общей сложности 118 тыс. бойцов ВСУ. США подготовили около 18 000 человек, ещё около 16 300 — Германия.

Газета The New York Times ранее сообщала, что американские инструкторы тренировали украинских военнослужащих перед контрнаступлением ВСУ 2023 года по образцу армии США, однако этот подход оказался безуспешным: потери ВСУ в ходе контрнаступления оказались значительными, а полоса обороны российских сил — намного прочнее, чем предполагали в западных странах.

Военный эксперт, офицер танковых войск в запасе Александр Михайловский ранее отмечал, что советы, которые дают курсантам ВСУ немецкие инструкторы, свидетельствуют о низком уровне квалификации этих «тренеров». По словам эксперта, именно они становятся причиной больших потерь ВСУ.