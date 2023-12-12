Вашингтон, 12 декабря, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Американские инструкторы тренировали украинских военнослужащих перед контрнаступлением ВСУ по образцу армии США, как это делалось в Афганистане, Ираке или Вьетнаме, но этот подход оказался безуспешным. Об этом 11 декабря написала газета New York Times со ссылкой на источники в США и на Украине.

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«Контрнаступление 2023 года строилось вокруг переделывания армии Украины по образцу американской. Критики утверждают, что этот подход США использовали во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, по большей части безуспешно», — говорится в статье.

Источники газеты признали, что потери ВСУ в ходе контрнаступления оказались значительными, а полоса обороны Вооружённых сил России — намного прочнее, чем это предполагали в западных странах.

При этом в ФРГ военных украинской армии тренировали прорывать гораздо менее плотные линии обороны, чем те, с которыми ВСУ столкнулись в реальности, добавляется в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что применение FPV-дронов и радиоразведка помогают военным ВС России добиваться успехов на различных направлениях в зоне СВО. По его словам, российские солдаты лишают ВСУ возможности находиться в укрытиях в зоне военных действий и этим замедляют их перемещение.

Министр обороны России Сергей Шойгу 1 декабря заявил, что за полгода контрнаступления ВСУ потеряли более 125 тыс. человек, а также свыше 16 тыс. единиц вооружения. По его словам, российские военные за это время расширили зоны контроля на всех направлениях и продолжают вести активную оборону.

ВСУ с начала июня проводят так называемое контрнаступление по нескольким направлениям, а на южнодонецком, артёмовском и запорожском безуспешно пытаются занять более выгодные рубежи. В боевых действиях участвуют подготовленные НАТО бригады, которые вооружены западной военной техникой.