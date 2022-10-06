Москва, 6 октября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В случае формирования Евросоюзом миссии по оказанию военной помощи Киеву, это закрепит ЕС в статусе участника конфликта. Об этом 6 октября на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«От США и Британии старается не отставать и Евросоюз, в котором сейчас обсуждается создание миссии по оказанию военной помощи [Киеву], — отметила российский дипломат. — Если такая миссия будет всё-таки сформирована, это приведёт к повышению качественной вовлеченности Европейского союза и закрепит его в статусе участника конфликта».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов и дальше поддерживать решение конфликта на территории бывш. УССР «дипломатическим путём». При этом по его словам, Брюссель усилит военную, финансовую и политическую помощь Киеву, а также собирается запустить миссию по подготовке киевских боевиков.

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Глава европейской дипломатии добавил, что вопрос о развертывании этой миссии может быть решен уже 17 октября на совещании министров иностранных дел стран ЕС.

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