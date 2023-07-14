Берлин, 14 июля, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Те советы, которые украинским курсантам дают немецкие инструкторы, свидетельствуют о низком уровне квалификации этих «тренеров» и становятся причиной больших потерь ВСУ, сказал ИА Регнум военный эксперт, офицер танковых войск в запасе Александр Михайловский. Так он прокомментировал видеорепортаж издания Die Welt с позиций танкистов ВСУ. В Германии первая группа украинских курсантов осваивает танки Leopard 1A5, готовясь в ближайшее время отправиться на фронт.

Иван Шилов ИА Регнум

Украинские военные рассказали о том, как проходили инструктаж на полигонах бундесвера.

«В ходе обучения мы спросили немцев, как вы проходите минные поля? Они ответили нам, что они просто объезжают их», — заявил танкист ВСУ, добавив, что инструкторы советовали ему поступать таким же образом. Ведь на немецкой карте поле имеет размеры всего 200 на 100 метров.

«Одной из причин, по которой украинское контрнаступление, мягко говоря, пошло не по плану, стало усиленное минирование танкоопасных направлений нашими войсками. В том числе дистанционное минирование», — отметил Михайловский.

Большинство кадров с разбитыми колоннами бронетехники производства стран НАТО сделаны как раз на минных полях, которые западные инструктора предлагают объезжать, указал военный эксперт.

«Почему этот совет безграмотен? Это то же самое, что предложить объехать линию фронта, — пояснил собеседник. — Я предполагаю, что минные поля на запорожском направлении перекрывают все направления, где может пройти бронетехника. То есть объезд одних мин означает наезд на другие. Это верный путь к ликвидации как танка, так и экипажа».

По-хорошему, нужно учить сапёров, бойцов инженерных подразделений тому, как разминировать поля при помощи минных тралов, установок разминирования, как проделывать бреши, проходы в минных полях, перечислил Михайловский. «Этого всего в курсе обучения украинских танкистов, судя по потерям, нет», — добавил эксперт.

При подготовке танкистов преодолению минных полей посвящён отдельный курс, во время которого экипажи изучают различные сценарии преодоления минных преград, в том числе под артиллерийским обстрелом, рассказал Михайловский.

«Существуют специальные методические издания, которые регламентируют действия подразделения в различных ситуациях. Если нет своих — могли бы взять советские, там это всё разобрано детально», — заметил эксперт.

В советских пособиях написано: разведка минных полей производится сапёрными и мотострелковыми подразделениями, перед наступлением нужно выяснить глубину, протяжённость минного поля, тип мин, расстояние между ними и т.д., чтобы понять, где поле кончается и как его объехать, пояснил специалист.

«Потом мины обезвреживаются, потом заходит бронетехника и пехота. И только так. Это азы тактики, которые должны преподаваться в обязательном порядке. Если украинских солдат этому не учат, пусть немцы не удивляются тому, что их танки горят», — резюмировал эксперт.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин в интервью CNN назвал преодоление минных полей главной проблемой украинского контрнаступления.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер, в свою очередь, отметил: ВС России используют особенные артиллерийские снаряды для дистанционного минирования, которые способны создавать новые минные поля после того, как ВСУ зачистят ранее созданные. Ранее британские военные аналитики назвали работу российских систем дистанционного минирования «Земледелие» одной из главных проблем в контрнаступлении ВСУ.