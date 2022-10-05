Брюссель, 5 октября, 2022, 23:15 — ИА Регнум. Евросоюз намерен запустить с 17 октября программу обучения новых боевиков для киевского режима, заявил 5 октября глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Я надеюсь, что на следующем заседании Совета ЕС по международным делам 17 октября мы сможем официально запустить нашу тренировочную миссию для вооружённых [формирований киевского режима]», — написал Боррель в своём официальном блоге.

Ранее европейские СМИ сообщали о планах ЕС обучить на своей территории ещё 15 тысяч боевиков ВСУ.