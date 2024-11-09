Пятигорск, Ставропольский край, 9 ноября, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Власти Пятигорска Ставропольского края после взрыва газа в многоэтажном доме ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера. Об этом 9 ноября сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

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Он уточнил, что такое решение приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Ввели чрезвычайную ситуацию муниципального уровня. Под контролем и при участии сотрудников МЧС допустили жителей в квартиры, чтобы они могли забрать необходимые вещи и документы», ― написал Волошин в Telegram-канале.

Он добавил, что специальная лаборатория обследует здание и оценит безопасность дальнейшего проживания в нём. До заключения экспертов вход в дом ограничат, охрану имущества жильцов обеспечит отдел МВД по Пятигорску.

Также создан оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оценке причинённого ущерба. Для пострадавших открыли горячую линию и организовали места для временного размещения, но пока обратившихся нет, указал глава города.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв в многоэтажном доме в жилом комплексе «Курортный» по улице Тольятти в Пятигорске прогремел 9 ноября. Предположительно, хлопок газовоздушной смеси произошёл на четвёртом этаже девятиэтажного дома. После этого возник пожар.

В результате погибла женщина, ещё одна пострадала. С ожогами её доставили в больницу. Медики оценивают её состояние как средней степени тяжести.

Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 50 кв. м. Из дома эвакуировали 10 человек. В результате происшествия повреждения получили 22 квартиры в двух подъездах, а также семь нежилых помещений и девять автомобилей. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ.