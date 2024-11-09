Пятигорск, Ставропольский край, 9 ноября, 2024, 12:58 — ИА Регнум. В результате пожара, последовавшего за взрывом в многоэтажном доме в Пятигорске, повреждения получили несколько десятков квартир. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе МЧС Ставропольского края.

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«По уточненной информации, в результате хлопка газовоздушной смеси на четвёртом этаже девятиэтажного многоквартирного дома повреждено 22 квартиры в двух подъездах», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Сотрудники МЧС начали разбор повреждённых конструкций.

Мэр города Дмитрий Ворошилов сообщил, что на месте работают все службы. По его словам, пожар потушен, собственники заходят в квартиры для допуска специалистов для проведения осмотра.

«Проведём силами конструкторского бюро обследование здания на предмет его безопасности», ― добавил глава Пятигорска.

Также, по его словам, при необходимости жителям пострадавших квартир предоставят места временного размещения.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв в многоэтажном доме в Пятигорске Ставропольского края прогремел 9 ноября. Инцидент произошёл в многоквартирном доме в жилом комплексе «Курортный» по улице Тольятти.

В результате погиб мужчина и пострадала женщина. С ожогами её доставили в больницу. Медики оценивают её состояние как средней степени тяжести.

Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 50 кв. м. Из дома эвакуировали 10 человек. На месте работают 50 человек и 19 единиц техники.