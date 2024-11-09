Пятигорск, Ставропольский край, 9 ноября, 2024, 10:11 — ИА Регнум. В многоэтажном доме в Пятигорске Ставропольского края прогремел взрыв. Об этом 9 ноября сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

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«В многоквартирном доме в жилом комплексе «Курортный» по улице Тольятти произошёл, предположительно, взрыв газа», ― написал Ворошилов в Telegram-канале.

По его словам, пожар уже локализован, идёт проливка конструкций. Мэр добавил, что есть жертвы.

«К сожалению, один человек погиб, одна женщина с ожогами доставлена в больницу», ― уточнил Ворошилов.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале сообщил, что предварительно причиной стал хлопок газовоздушной смеси. Экстренные службы на месте, работают пожарные. Обстоятельства уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября один человек погиб, ещё четверо пострадали в результате взрыва газа и последующего пожара в многоэтажном жилом доме в Нововоронеже. В здании горели несколько квартир, подъезд полностью заволокло дымом. Спасатели эвакуировали из горящего дома 32 жильца, в том числе одного ребёнка.

Пункт временного размещения организовали в здании спортивно-оздоровительного комплекса «Атом-Арена». С целью оперативной ликвидации последствий пожара на территории Нововоронежа ввели режим чрезвычайной ситуации.

31 октября взрыв прогремел в жилом пятиэтажном доме в Черкесске. В одной из квартир произошла вспышка паров газовоздушной смеси, имеются разрушения на четвёртом и пятом этажах. Из дома силами пожарно-спасательных подразделений эвакуировано около 50 человек. В результате происшествия погиб один человек.